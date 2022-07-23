Kayseri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı pankart Toplu açılış töreni için Kayseri'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı Cumhuriyet Meydanı'na '7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta' yazılı dev bir pankart asıldı. Toplu açılış töreni için Kayseri'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı Cumhuriyet Meydanı'na '7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta' yazılı dev bir pankart asıldı. Toplu açılış törenleri için Kayseri'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka seslendi. Toplu açılış ve temel atma töreninde sevgi seliyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir pankart dikkatini çekti. Erdoğan, pankartla ilgili, "Buraya enteresan bir şey yazmışlar. 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta, demişler. Bu büyük ustanın yanında sizler oldukça durmak yok yola devam" dedi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı Kayseri Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kayseri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı pankart - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.