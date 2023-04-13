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Kayseri'deki yuvalarına yerleşen leylekler havadan görüntülendi

Kayseri'deki yuvalarına yerleşen leylekler havadan görüntülendi

Yerel Haberler

Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirdikten sonra Kayseri'ye gelen ve yuvalarına yerleşen leylekler havadan görüntülendi.

Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçirdikten sonra Kayseri'ye gelen ve yuvalarına yerleşen leylekler havadan görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla birlikte kuluçka dönemini geçirmek üzere Kayseri'ye gelen leylekler, Hacılar bağlı Hürmetçi Mahallesi'ndeki elektrik direklerinin üzerlerinde bulunan yuvalarına yerleşti. Mahalledeki çoğu elektrik direğinin üzerindeki yuvalarında kalan ve sadece beslenmek için havalanan leylekler, havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Yerel Haberler

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