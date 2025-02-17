Kayseri'deki Yangın Faciasında Hayatını Kaybeden İşçinin Kızı Adalet İstedi

Kayseri'de 30 Kasım 2024 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçi Suzan Çakır'ın kızı Hilal Tunaboylu, olayla ilgili şüphelilerin dışarıda olmasına tepki gösterdi.

30 Kasım 2024 tarihinde Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilerek yangına müdahale edilmişti. Yangında fabrikada çalışan İ.O.K. (40), M.D. (54) ile Suzan Çakır (48) da hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden işçilerden Suzan Çakır'ın kızı Hilal Tunaboylu, olayın ardından sorumlu gösterilen 7 şüphelinin tamamının dışarıda olduğunu söyleyerek, "30 Kasım'da annem Suzan Çakır, Kayseri'de fabrikada çıkan yangında vefat etti. Annem yangından önceki 1 ayda çok yoğun çalışıyordu. Fabrikada bayağı yoğunluk vardı. Sürekli mesaiye kalıyordu. En son 30 Kasım Cumartesi günü ben bir telefonla öğrendim olayı. Saat 14.30 sularında beni arkadaşı aradı, 'fabrikada yangın çıktı. Annenizi bulamıyoruz' dedi. Biz de hemen fabrikanın önüne gittik. Saat 15.00 gibi gittiğimiz fabrikadan saat 16.00 sıralarında annemin naaşını aldık. 7 şüpheli var bu olay ile ilgili. Fakat şüphelilerin hiçbiri de içeride değil şu anda. 1 kişi içerideydi. Fabrikanın sahibi ya da patronu mu bilmiyorum kim olduğunu. O da şu anda ev hapsine çıktı ama benim annem mezarın altında. Ben kimse suçlu demiyorum ama 7 tane şüpheli varken neden fabrika ile ilgili bir karar verilmedi?" dedi.

Tunaboylu, annesinin yanarak öldüğünü ve sorumluların cezasını çekmesini istediklerini söyleyerek, "Biz o günden beri hayatımıza nasıl devam ettiğimizi bilmiyoruz. Ben annemin naaşını bile son kez göremedim. Tek istediğim adaletin yerini bulması. Ben annesiz kaldım. Benimle birlikte 2 kardeşim de annesiz kaldı. Annemi kaybettiğimizden beri yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz? Ben annemin otopsi raporunu okudum. İnanın okumaya yüreğiniz el vermez. Böyle bir yangın çıkıyor. Ben sadece annemin neden öldüğü sorusunun cevabını merak ediyorum. Benim annem yanarak öldü ve ben de bunun cezasının çekilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ