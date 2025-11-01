Kayseri'deki Polisler Fenalaşan Kadının Yanından Ayrılmadı

Kayseri'de yolda yürürken rahatsızlanan kadının imdadına yoldan geçen polisler yetişti. Kadını biran olsun bile yalnız bırakmayan ekipler, üşümesin diye montlarını kadının üzerine örttü.

Edinilen bilgiye göre, Düvenönü Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yolda yürüyen bir kadın aniden fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşlar panik yaşarken, yoldan geçen polis ekipleri kadının yanına geldi. Vatandaşları sakinleştiren polisler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans gelinceye kadar fenalaşan kadının yanından biran olsun bile ayrılmayan ekipler, kadın üşümesin diye montlarını da üzerine örttü. Ambulansın yaklaşmasıyla trafiği de yöneten ekipler, sağlık ekiplerinin kadının yanına hemen gelmesi için çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın polis ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınırken, ekipler kadını ambulansa kadar götürdü.

O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ