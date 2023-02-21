Kayseri'deki ağır hasarlı binanın yıkımına başlandı Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve 'acil yıkılacak' raporu verilen 12 katlı binanın yıkımına başlandı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve 'acil yıkılacak' raporu verilen 12 katlı binanın yıkımına başlandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan 12 katlı bina ağır hasar görmüş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından binanın yıkılmasına karar verilmişti. Tahliyelerin tamamlanmasının ardından binanın yıkımına geniş güvenlik önlemi altında başlandı. Yıkım işlemini birçok vatandaş da takip etti. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel İklim Değişikliği Kahramanmaraş Elbistan Yerel Haberler

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