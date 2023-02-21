Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'deki ağır hasarlı binanın yıkımına başlandı

Yerel Haberler

Kayseri'deki ağır hasarlı binanın yıkımına başlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve 'acil yıkılacak' raporu verilen 12 katlı binanın yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören ve 'acil yıkılacak' raporu verilen 12 katlı binanın yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan 12 katlı bina ağır hasar görmüş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasının ardından binanın yıkılmasına karar verilmişti.

Tahliyelerin tamamlanmasının ardından binanın yıkımına geniş güvenlik önlemi altında başlandı. Yıkım işlemini birçok vatandaş da takip etti. - KAYSERİ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Kahramanmaraş Elbistan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title