Kayseri'deki 4 bin kooperatif mağduru için kanun teklifi verilecek

KAYSERİ (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'deki kooperatiflerde mağdur olan yaklaşık 4 bin kişinin mağduriyetinin giderilmesi için kanun teklifi verileceğini söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Mustafa Elitaş, Kayseri'deki kooperatiflerde mağdur olan yaklaşık 4 bin kişi için çalışma yapıldığını söyledi. Kooperatiflerin ilahi nihai olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Grup Başkanvekili Elitaş; "Ticaret Bakanlığımızın Türkiye İhracatçılar Birliği ile bir kanun düzenlemesi vardı 13 maddelik. 1 hafta yoğun bir şekilde ona çalıştık. Önümüzdeki hafta Ankara'da olmam gerekiyor. Kayseri'yi de ilgilendiren kooperatiflerle ilgili sorun var. Mağdur olan insanlar var. Bu sorunu gidermemiz gerekiyor. Yoğun bir çalışma yapıldı. Bir haksızlık var, o haksızlığı gidermemiz gerekiyor. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yoğun bir çalışma yaptı. Burada Veli Böke bey çok güzel bir kanun teklifi düzenliyor. Bu madde geçtiği taktirde tüm Türkiye'deki kooperatifleri olumsuz etkileyebilir diye bir sonuç çıktı. En son arkadaşlarımız söyledi ki bunu biz Kayseri'ye özel bir şey yapalım. Çünkü etaplar halinde kooperatif işi buradaymış. Kooperatifi ilahi nihai olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bir kooperatif kuruyorsunuz, birinci etabı yapıyorsunuz diğer üyelerin işi bitmeden gidiyoruz başka bir taraftan başka bir kooperatif daha alıyorsunuz. Kooperatif kanunundan kaynaklanan bir aksaklıktan meydana geliyor. Perşembe günü hem müsilajla ilgili hem kooperatifler kanunu geçirip Kayseri'deki 4 bin civarındaki mağdur arkadaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için kanun teklifini vermeyi planlıyoruz. Sadece Kayseri bölgesi için geçici bir madde ile mağduriyeti gidermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümlerde müteahhitlerin sorunları ile ilgili olarak konuşan Elitaş; "Özellikle Eylül ayından itibaren fiyatlar olağanüstü çıkmaya başladı. 1 Temmuz'dan itibaren fiyatlardaki artış normaldi. 1 Temmuz - 31 Aralık şeklinde yapmıştık. Fakat devam eden işlerle ilgili fiyat farkı söz konusu değildi. Şimdi yaptığımız yeni yasal düzenlemede cumhurbaşkanımız da onayladı fakat kararname olarak yayınlanması gerekiyor. Bununla birlikte bu arkadaşlarımızın mağduriyetleri önemli ölçüde giderilecek" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel