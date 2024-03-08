Kayseri'de Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından pazar ve pazartesi günleri için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde pazar ve pazartesi günleri hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından oluşabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. - KAYSERİ