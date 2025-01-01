Kayseri'de Yılbaşı Güvenliği İçin 2.856 Polis Görevde

Kayseri'de 2 bin 856 polis, yılbaşında vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yaparken, kent bin 206 kamera ile izlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; yeni yıla vatandaşın huzurlu girebilmesi için yoğun mesai yaptı. Belli noktalarda ekipler denetim yaparken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile şehir bin 206 kamera ile izlendi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Haber Merkezi Kısmında görevli Polis Memuru Mustafa Mavi, vatandaşın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Yılbaşı emniyet tedbirleri çerçevesinde il emniyet müdürümüzün emirleri istikametinde özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, tren garı, otogar, kafeler civarı ayrıca yılbaşı kutlamalarının olabileceği oteller civarında toplamda 191 resmi ve sivil ekip, 108 trafik ekibi, 3 insansız hava aracı, 8 çevik kuvvet timi, 429 yaya devriye ilçelerimiz ve birimlerimizdeki personelle birlikte toplam 2 bin 556 personel görev aldı. Bu görev alan personel ve ekiplerimiz şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde dinamik ve şok uygulama yapmaktalar. Biz de Kent Güvenlik Sistemi ve Haber Merkezi olarak sahadaki ekip ve personelimize destek sağlıyoruz. İl genelinde 378 farklı noktada sabit ve hareketli olmak üzere bin 206 kameramız var. Bu kameralar anbean takip ediliyor. Şüpheli bir durum olması durumunda sahadaki personelimize bilgi aktararak olaylara müdahale ediyoruz. Ayrıca 69 farklı noktada 290 kameralı plaka tanıma sistemimiz mevcut. Bu sisteme düşen plakalar da aynı şekilde ekiplerimize aktarıyoruz. 112 Çağrı Merkezi'nde de görevlilerimiz mevcut. Vatandaşlarımızın vermiş oldukları ihbarları detaylı şekilde alarak araç takip sistemimizden en yakın ekibimizi sevk ederek olaylara müdahale ediyoruz. Ayrıca yılbaşı olması dolayısıyla vatandaşlarımız dışarıda. Bundan dolayı da trafik yoğunluğu oluşmakta. Trafik ekiplerimiz de şehrimizin ana güzergahlarında, kavşaklarda trafiği düzenliyorlar. Yarın tatil olması dolayısıyla da vatandaşlarımız özellikle kış turizminin yoğun olduğu bölgeleri tercih etmekte. İlimizde de Erciyes Kayak Merkezi mevcut. Gerek Kayseri'deki gerekse il dışından gelen vatandaşlarımız ile yurtdışından gelen turistler de Erciyes'i tercih etmekte. Bundan dolayı da Erciyes güzergahında trafik tedbirlerini personelimiz aldı. Diğer kurumlarla da devamlı iletişim halindeyiz. Burada amacımız yılbaşı kutlamalarının huzur içinde ve güven içinde geçmesi" diye konuştu. - KAYSERİ