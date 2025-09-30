Kayseri'de Yaz Spor Okulları 40 Bin Öğrenciyle Dolu Geçti

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaz okullarının dolu dolu geçtiğini söyleyerek, "Yaklaşık 40 bin civarında öğrenciyle yaz spor okulları düzenledik" dedi.

Tesislerin neredeyse tamamının 24 saat açık olduğunu söyleyen Kabakcı, "Kayserimizde Genç Spor İl Müdürlüğü olarak, yazın başlamasıyla birlikte bütün gençlerimizi sevdikleri branşlara davet edebilmek ve sporla tanıştırmak adına ummalı bir çalışmaya girdik. Bu çalışma; yüzmeden, takım sporlarına, takım sporlarından ve paralimpik sporlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Çok büyük bir katılım oldu. Yaklaşık 40 bin civarında öğrenciyle yaz spor okulları düzenledik. Spor merkezleri adı altında yıl boyunca devam eden taleplere cevap veriyoruz. Yapılmayan branş yok. Her tesis neredeyse 24 saat açık, imkanlarımızı gecenin geç saatlerine kadar sunuyoruz. Çünkü spor, bedenen ve ruhen olur" dedi.

Kabakcı, çocukların hareketli olmalarının gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini söyleyerek, "Şu anda çocuklarımızın teknolojiye bağlı yaşadıkları durumlarda, hareketli kalabilmeleri adına müthiş bir gelişim kaydedilmesini sağlıyor. Bu gelişim, performans sporuna da etki ediyor. Performans dayalı tüm kardeşlerimizi, ailelerinin onayıyla, bütün branşlara yönlendiriyoruz. Biz aynı zamanda yıl boyunca yetenek taraması yapıyoruz. Yetenek taramasında bu zamana kadar yaklaşık 25 bin ilkokul öğrencisi seçildi. Her yıl 2 bine yakın üst yetenekli öğrenciyi keşfederek, Türk sporuna katkı sağlamak amacıyla, çocuklarımızı ilgili branşlara yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ