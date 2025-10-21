Haberler

Kayseri'de Yangın Felaketi: Baba, 3 Çocuğu ile Yardım Bekliyor

Kayseri'de Yangın Felaketi: Baba, 3 Çocuğu ile Yardım Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de meydana gelen yangında evi kullanılamaz hale gelen baba, 3 çocuğu ile birlikte hayırseverlerden yardım talep etti. Yangın, balkondaki sobadan sıçrayan alevlerle başladı ve kısa sürede büyüdü.

Kayseri'de çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen, 3 çocuğu ve eşi ile ortada kalan baba, hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

Yangın, geçtiğimiz cumartesi günü Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Balkondaki sobadan sıçrayan alevler kısa sürede büyüyüp çatıya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatırken bina da tahliye edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 çocuğu ve eşi ile ortada kalan babadan yardım çağrısı

Yangının ardından evde geniş çapta maddi hasar oluşurken, kirada oturan 46 yaşındaki Burhan Beydilli, küle dönen evinden yardım çağrısında bulundu. Maddi durumunun kötü olduğunu, okula giden 3 çocuğunun ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorluk çekerken evlerinin de kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Beydilli, "Balkonda çıkan yangın daha sonra eve sıçramış ve çocuklarımı komşular zar zor kurtarmışlar. 3 çocuğum var, üçü de okuyor. Okul masraflarına ve evin masraflarına tek bir maaşla anca yetişebiliyorum. Yapacak bir şey yok. Çoğu eşyam gitti, Allah'a çok şükür yine cana gelmedi" dedi.

"Çocuklarımın kıyafetleri, yattıkları yataklara kadar her şeyleri yandı"

Yangının bıraktığı hasarın altından nasıl kalacağını düşünen Beydilli, "Hayırseverlerimizin yardımlarını bekliyorum. Yardım edecek olanlardan Allah razı olsun. 3 çocuğumun üçü de okuyor. Üstündeki bütün kıyafetler, yattıkları yataklara kadar her şeyleri yandı. Benim kendi durumumla burayı düzeltmem çok zor. Hem çocuklar okuyor hem de buranın maddi masrafları çok yüksek. Kendi durumumla burayı yapamam. Şu anda parça parça yerlerde kalıyoruz. Ben 2 çocuğumla annemde bir odada kalıyorum. Hanımım ise kızımla komşuda kalıyorlar. Evimiz zaten kiraydı" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Minguzzi ailesinin avukatı: Açık delillere rağmen diğer 2 sanık tahliye edildi, karara itiraz edeceğiz

Minguzzi davasının avukatı karar sonrası harekete geçiyor
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.