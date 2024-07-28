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Kayseri'de Vücut Geliştirme Şampiyonu Tufan Almacı Yeniden Birincilik İçin Çalışıyor

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Kayseri'de lisedeki arkadaşının zorlamasıyla istemeyerek vücut geliştirme sporuna başlayan ve 2 yıl önce Türkiye şampiyonu olan Tufan Almacı, yeniden şampiyonluk kazanmak için çalışmasını sürdürüyor.

Kayseri'de lisedeki arkadaşının zorlamasıyla istemeyerek vücut geliştirme sporuna başlayan ve 2 yıl önce Türkiye şampiyonu olan Tufan Almacı, yeniden şampiyonluk kazanmak için çalışmasını sürdürüyor.

Kayseri'de yaşayan 25 yaşındaki Tufan Almacı, 8 sene önce lisedeyken arkadaşının zorlamasıyla vücut geliştirme sporu ile tanıştı. Arkadaşının gönlünü yapmak için antrenmana giden ve burada vücut geliştirme sporuna ilgisi artan Almacı, devam etti. 2 yıl önce Türkiye şampiyonasına katılan genç sporcu, burada da şampiyon oldu. Kayseri'de kendi spor salonunu açan ve çalışmalarını sürdüren Almacı'nın hedefi; ise 2025'in mart ayında yapılacak olan şampiyona da yeniden birinciliği elde etmek.

Vücut geliştirme sporu ile nasıl tanıştığını anlatan Milli Vücut Geliştirme Sporcusu Tufan Almacı; "Bu spora başladığım zaman çok ilgim yoktu. Lise de bir arkadaşımın zoraki bir şekilde yönlendirmesi ile başladım. O sürekli gidiyordu ve beni de çağırıyordu. Beni artık çağırmaması için bir defa gittim. Onunla birlikte devam ediyorduk. Arkadaşım sonra bıraktı ama ben devam ve sonuç buralara geldi. 2 yıl önce Türkiye şampiyonu oldum. Benim için zor bir yarışmaydı ve daha önce hiç yarışmamıştım. Ne olacağını, nasıl ilerleyeceğini bilmiyordum. Mental olarak bu süreci yöneltmek çok zordu. Sürecin sonunda emeklerimin karşılığını aldım. Mart 2025'te yine Türkiye Şampiyonası var. Onu kazanmak istiyorum. Nasip olursa tekrardan milli takıma girmek istiyorum" dedi.

"Tamamen yapay ürün almak insan vücuduna çok zarar verir"

Vücut geliştirmede kullanılan tozlarla ilgili uyarılarda bulunan Almacı, bu sporun şuurlu bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizerek; "Bu spora ilgisi olanların başlamasını isterim ama şuurlu bir şekilde başlamaları gerekiyor. Bireysel olarak yardım almadan başlamaları spordan çok kendilerine zarar verecektir. Bu işi bilen kişilerin yanında başlasınlar. Bu sporu bilerek yapmaları çok önemli. Bu sporu yaparken almamız gereken besinler var. Bu ürünleri tamamen yapay şekilde almak insan vücuduna çok zarar verir. Gün içerisinde tamamlayamadığımız proteinleri dışarıdan almak daha mantıklı. Hiçbiri gerçek besin kadar faydalı değil" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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