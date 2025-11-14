Haberler

Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düştü, Dijital Yayın Tercih Ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 45 yıldır sektöründe hizmet veren esnaf Kemal Kalem, dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla uydu anteni satışlarında ciddi bir azalma yaşandığını belirtti. Vatandaşların televizyon yayınlarını çanak anten yerine internet üzerinden izlemeyi tercih etmeleri, uydu anteni satışlarını olumsuz etkiledi.

Kayseri'de esnaf Kemal Kalem; dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla beraber uydu anteni satışlarında ciddi azalma olduğunu söyledi.

45 yıldır elektrik- elektronik sektöründe hizmet gösteren Kemal Kalem; artık vatandaşların televizyon yayınlarını çanak anten yerine internet üzerinden izlemeyi tercih ettiğini belirterek; "45 yıldır elektrik-elektronik işi yapıyorum. Karasal yayın antenleri satışları, eskiye nazaran düşmesine rağmen çok az da olsa yine uydu ve çanak antenler satılıyor. Ancak uydu antenlerine büyük bir düşüş yaşanıyor. Günümüzün getirdiği teknolojilerle birlikte, artık uydu anteni satışları çok yavaşladı. İnternetin hayatımıza daha çok girmesiyle birlikte, yeni nesil televizyonlar ve android box kutularının yaygınlaşması, insanların çanak anten yerine farklı yayın platformlarını tercih etmelerine neden oldu. Artık internet üzerinden yayın izlemek daha yaygın. Dünyada da bu yönde bir gelişim var" şeklinde konuştu.

"Şu anki trend, internet üzerinden yayın izlemek"

Şu anki trendin internet platformlarından dizi, film ve yayın izlemek olduğunu belirten Kalem; insanların çanak antenle uğraşmaktansa IPTV ve Android box kutularını tercih ettiğini söyledi. Kalem; "Şu anki trend, internet üzerinden yayın izlemek. IPTV televizyon kutularına ilgi oldukça yoğun. İnsanlar; çanak antenle uğraşmak istemiyorlar ve ücretli yayın platformlarını izlemek için maalesef IPTV kutuları veya android box kutuları almak zorunda kalıyorlar. Yeni nesil televizyonlar, zaten çanak antensiz çalışma özelliğine sahip. Bu yüzden insanlar, yayın kutularına daha çok yöneliyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!

Cemil Tugay umreye gitti, CHP yönetimi sonradan öğrendi!
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.