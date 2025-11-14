Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düştü, Dijital Yayın Tercih Ediliyor

Kayseri'de esnaf Kemal Kalem; dijitalleşme ve internetin yaygınlaşmasıyla beraber uydu anteni satışlarında ciddi azalma olduğunu söyledi.

45 yıldır elektrik- elektronik sektöründe hizmet gösteren Kemal Kalem; artık vatandaşların televizyon yayınlarını çanak anten yerine internet üzerinden izlemeyi tercih ettiğini belirterek; "45 yıldır elektrik-elektronik işi yapıyorum. Karasal yayın antenleri satışları, eskiye nazaran düşmesine rağmen çok az da olsa yine uydu ve çanak antenler satılıyor. Ancak uydu antenlerine büyük bir düşüş yaşanıyor. Günümüzün getirdiği teknolojilerle birlikte, artık uydu anteni satışları çok yavaşladı. İnternetin hayatımıza daha çok girmesiyle birlikte, yeni nesil televizyonlar ve android box kutularının yaygınlaşması, insanların çanak anten yerine farklı yayın platformlarını tercih etmelerine neden oldu. Artık internet üzerinden yayın izlemek daha yaygın. Dünyada da bu yönde bir gelişim var" şeklinde konuştu.

"Şu anki trend, internet üzerinden yayın izlemek"

Şu anki trendin internet platformlarından dizi, film ve yayın izlemek olduğunu belirten Kalem; insanların çanak antenle uğraşmaktansa IPTV ve Android box kutularını tercih ettiğini söyledi. Kalem; "Şu anki trend, internet üzerinden yayın izlemek. IPTV televizyon kutularına ilgi oldukça yoğun. İnsanlar; çanak antenle uğraşmak istemiyorlar ve ücretli yayın platformlarını izlemek için maalesef IPTV kutuları veya android box kutuları almak zorunda kalıyorlar. Yeni nesil televizyonlar, zaten çanak antensiz çalışma özelliğine sahip. Bu yüzden insanlar, yayın kutularına daha çok yöneliyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ