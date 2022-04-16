Kayseri'de 'toz taşınımı' ve fırtına uyarısı - Haberler

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Kayseri'de 'toz taşınımı' ve fırtına uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kayseri'de 'toz taşınımı' ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'de Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiği bildirilerek vatandaşlar; ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde düşme, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.

KAYSERİ (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'de Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiği bildirilerek vatandaşlar; ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde düşme, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İl genelinde Pazar günü Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Pazartesi günü rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" denildi. - KAYSERİ

Kayseri'de 'toz taşınımı' ve fırtına uyarısı

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji, Kayseri, Fırtına, Afrika, Yerel, Haberler

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