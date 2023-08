Kayseri'de tek, Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisi açıldı

Kocasinan Belediyesi tarafından dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve 70 milyon TL'ye mal olan 200 bin metrekare alana sahip, Kayseri'de tek, ülkede de sayılı olan konkasör tesisi hizmete açıldı.

Kayseri'de ilk olan konkasör tesisi hizmete açıldı. Gürpınar Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, Dr. Murat Cahid Cıngı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

'Kendi kendine yetebilen belediye' olabilmek için standartları her geçen gün artırdıklarını ve bu konuda Türkiye'de sayılı belediye olduklarının altını çizen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "7 sene önce başladığımız çalışmayla bugünlere geldik. 2015 yılında göreve geldiğimde bir asfalt plentimizin ve ardından da agrega üretim tesisinin olmasıydı. Çok şükür bunları hayata geçirdik. 'Kendi kendine yetebilen bir belediye' hedefiyle bir ayağını daha hayata geçirmiş olduk. Kocasinan'ın yüzölçümü bakımından büyük alan olsa da her alanda hizmet üretiyoruz. Kocasinan Akademi'den, çocuk kulübüne, eğitimden sanata, kültürden spora kadar her alanda hemşehrilerimizin yanındayız. Özellikle belediyelerin en önemli hizmeti, yol yapım ve asfalt dökmektir. Bu noktada bu tesisi şehrimize kazandırdık. Çevre dostu olan ve saate 250 tonluk kapasiteye sahip olan tesisimizi, kredi veya borçlanmadan kendi öz kaynağımızla aldık. 70 milyon TL'ye mal olan tesisimiz, Kayseri'ye ve Kocasinan'ımıza hayırlı olsun. Bu tesisimizi Kocasinan'ın ikinci fabrikası olarak görüyorum. Kocaeli'nden konkasör tesisinin parçalarını 26 tır ile buraya getiren ve kurumunu yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Asfalt plenti gibi agrega üretim tesisinde 6 megabaytlık enerji harcanıyor. Bu noktada enerji tesisi kuracağız. Özellikle çevreci beton teknolojisini entegre ederek, beton santralini kuracağız ve böylelikle Kayseri'mize beton asfaltına kavuşmuş olacak. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda tasarruf mantığı var. Kurmuş olduğumuz asfalt plenti ve agrega üretim tesisiyle tasarruf ediyoruz. Bu kurmuş olduğumuz agrega üretim tesisi bir yılda kendi maliyetini karşılamış olacak ve yeni bir tesis maliyetini çıkarmış olacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç: "Yatırımdan yatırıma koşan bir anlayış ile çalışıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Başkan Çolakbayrakdar'ı yapmış olduğu anlamlı çalışmasından dolayı tebrik ederek, "Belediyelerin ulaşım noktasında en önemli malzemesi olan agregayı üreten bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Yatırımdan yatırma hizmetten hizmete koşan bir anlayışla çalışıyoruz. El birliğiyle şehrimize nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bayar Özsoy: "Tesisi görünce çok heyecanlandım"

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy da, "Ahmet Başkanımın bu tesisini görünce çok heyecanlandım. Kayseri'mize çok büyük katma değer sağlayacak. Bu tesisin diğer belediyelerimizde de olması gerektiğini düşünüyorum. Ahmet başkanımı tebrik ediyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise tesisin Kayseri ve Kocasinan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Özhaseki: "Bu tesis çok önemli"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, açılan tesisin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu güzel tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ahmet Bey'i tebrik ediyorum. Bu olmazsa olmazımızdır. Bu olmasa yol olmaz. Yol demek medeniyet demektir. Bu noktada yol için en önemli olan ve yepyeni tesis kazandıran başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan ufuklarıyla doğru orantılıdır. Şehrin geleceği için risk alıp koşuyorlarsa o şehrin geleceği aydınlıktır. Bu şehrin gelişmesinde iki konu vardır. Birincisi 1994 yılından beri 30 yıla yakındır bu şehir için durmadan çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Program, konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ve protokolün kürsüde butona basmasıyla kontrollü patlatma gerçekleştirilmesiyle sona erdi.

Tesis hakkında

Kocaeli'den konkasör tesisinin parçalarını 26 tır ile getiren Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 50 gün içerisinde tek tek parçaların birleştirildiği Gürpınar'daki tesiste üretime geçildi. Kocasinan'ın rezerv olarak en az 20 yıllık yol yatırım ihtiyacını karşılayacak olan konkasör tesisi, saatte 250 ton yılda ise 750 bin tonluk kapasiteyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkanı sunuyor. Dünya standartlarında kaliteli asfalt üretimi için her gün numune alıp, kendi laboratuvarda analiz eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan konkasör ile teknik yönden kaliteli asfalt üretimi için gerekli kaliteli kalker sınıfı agrega ile yol yapımı için gerekli olan alt temel, temel ve çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretimi gerçekleştiriliyor.