Kayseri'de Süt Fiyatları Toplantısı: Üreticilerin Umudu 17,15 TL

Kayseri'de 16 birlik başkanının katıldığı istişare toplantısında konuşan Adana Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Kahya; "2025 yılı için açıklanan 17.15 TL üreticinin eline geçerse bir nebze olsun ateşi söndürür" dedi.

Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri içinde Türkiye deki süt üretiminin yüzde 70'ini organizesi yapan 16 birlik başkanı, Kayseri Damızlık Birliği'nde toplantı düzenleyerek, Ulusal Süt Konseyi tarafından 2025 yılı için açıklanan süt fiyatını masaya yatırdı. Ayrıca, toplantıya katılan birlik başkanı, 2024'te süt üreticilerinin yaşadıkları sorunları dile getirerek, önerilerde bulundu. Birlikler adına açıklama yapan Adana Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Kahya; "Ülkemiz tarımsal üretiminde kendine yeter bir ülke olmasını, aynı zamanda üreticilerimizin de ürettiği ürünlerini, değer bir fiyattan pazarlanmasını istemekteyiz. Bizlere, yani buradaki üretici birliklerine büyük görev düşmektedir. Örgütlü bir üreticinin sorunlarını örgütleri üzerinde çözmeye çalışması işlerimizi de kolaylaştıracaktır. Bilindiği üzere; Ulusal Süt Konseyi tarafından 2025 yılı için belirlenmiş olan soğuk süt fiyatının üreticinin eline geçmesi beklenen ve üretim maliyetleri göz ününde bulundurulduğunda her ne kadar üreticinin beklentilerini karşılamasa da 17,15 TL'nin sahada uygulanabilirliği konusunda tüm paydaşlardan birliktelik bekliyoruz" dedi.

Kahya; "Bu fiyat üreticinin eline geçerse bir nebze olsun ateşi söndürür. Şuanda işletmelerimizde çok ciddi bir yangın var. Bu yangının oluşmasındaki en önemli sebep girdilerin artması ve ekonomik şartlardır. 17.15 TL olarak üreticilere ödeme imkanı yakaladığımızda var olan ateşin sönmesi açısından bir nebze olsun faydası olur" diye konuştu.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı da, toplantıya katılan birlik başkanlarına teşekkür etti. - KAYSERİ