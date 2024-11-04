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Kayseri'de Sürücü Belgeleri Yenileme Süresi 31 Aralık

Kayseri'de Sürücü Belgeleri Yenileme Süresi 31 Aralık
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Kocasinan İlçe Nüfus Müdürü İsmail Akkoca, 30 bin vatandaşın sürücü belgelerini yenilemediğini belirterek, 31 Aralık 2024 tarihine kadar belgelerin yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Kayseri'de, Kocasinan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İsmail Akkoca, sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık olduğunu hatırlatarak, "30 bin civarında bir vatandaşımızın sürücü belgelerini yenilemediği tespit edilmiştir" dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı bildirildi. Kocasinan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İsmail Akkoca da vatandaşların son günü beklemeden randevularını alarak yeni tip sürücü belgeleri almalarının önemli olduğunu vurguladı. Kayseri'de yaklaşık 30 bin vatandaşın sürücü belgelerini henüz yenilemediğini aktaran Akkoca, "Sürücü belgeleri 2018 yılından itibaren ilçe nüfus müdürlüklerimize devredilmiş olup, müdürlüklerimizce düzenlenmektedir. Geçen bu süre zarfında bir kısım vatandaşımız sürücü belgelerini yenilemiş olup, 30 bin civarında bir vatandaşımızın sürücü belgelerini yenilemediği tespit edilmiştir. Sürücü belgelerinin yeni çıkan kanunla beraber 31 Aralık 2024 tarihinde güncellenmesi ve yenilenmesi mecburi kılınmıştır. Vatandaşlarımızın çeşitli cezalarla karşılaşmaması için bu tarihe kadar sürücü belgelerini yenilemeleri gerekmektedir. Bunun için yapılacak işlemler ise aile hekimlerinden sağlık raporları, 1 adet 6 aylık biometrik fotoğraf ve 199'dan randevu alıp ilgili nüfus müdürlüklerine müracaatları esastır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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