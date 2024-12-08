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Kayseri'de Suriyeliler, Şam'ın Kurtuluşunu Kutladı

Kayseri'de Suriyeliler, Şam'ın Kurtuluşunu Kutladı
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Muhaliflerin Şam'a girmesinin ardından, Kayseri'de yaşayan Suriyeliler büyük bir kutlama düzenleyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Muhaliflerin, Suriye'nin Başkenti Şam'a girmesinin ardından Esad rejimin sona ermesiyle birlikte Kayseri'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken, Esed de başkent Şam'ı terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Kayseri'de yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı.

Yüzlerce Suriyeli; ellerindeki Türk bayrakları ve Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları eşliğinde gözyaşlarıyla kutlama yaptı, konvoy düzenledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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