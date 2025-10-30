Kayseri'de Sobacıların Yüzü Gülüyor: Soğuk Hava Sobada Talebi Artırdı

Kayseri'de havaların soğumasıyla beraber soba satışlarında artış yaşandı.

Kayseri'de özellikle akşam saatlerinde soğuk kendini hissettirirken, sobacılarda yoğunluk yaşanıyor. Kentte soba satışı yapan Mustafa Emre Karabaşoğlu, sobalarda trendin peletliler olduğunu söyleyerek, "Havalar soğudu, soba satışları başladı, bizim sezonumuz geldi. Son 2-3 yıldır pelet soba satışları aktif ve fazla. Pelet sobaların kullanımı kolay ve temiz enerji diyebiliriz. Hava kirliliği yapmaz. Soba ve baca temizliği konusunda aktif ve daha çok tercih ediliyor. Pelet sobalardan sonra dökümden üretilen ve ağırlıklı olarak odun ile kömür yaktığımız sobalar geliyor. En son da bildiğimiz klasik kömür sobaları tercih edilmekte. Geçtiğimiz yıla göre fiyatlar aşırı zamlanmadı. Geçen yıla kıyasla üreticilerimizden gelen yüzde 10'luk bir zam var. Fiyatlar ortalama olarak 2 bin 500 TL'den başlıyor, 80-100 bin TL'ye kadar farklı modellerimiz var" dedi.

Karabaşoğlu, "Soba alırken sağlamlığına, üretilen malzemenin kalitesine, fırınlı olup olmamasına dikkat edilmeli. Yeni ve güncel olan modellerde hem odun hem pelet yakılabilen sobalar tercih ediliyor. Çünkü vatandaş, pelet bittiğinde oduna dönebiliyor; odunu bittiğinde pelet yakabiliyor. Bu durum ekonomi sağlıyor ya da alternatif yakıt imkanı oluşturuyor. Çift hazneli, hem kömür hem odun yakılabilen sobalar da tercih edilebilir" diye konuştu.