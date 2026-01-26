Haberler

Kayseri'de sis görüş mesafesini düşürdü

Kayseri'de etkili olan sis, sabah saatlerinde görüş mesafesini 25 metreye kadar düşürdü. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığı en düşük -3 derece ölçülürken gündüz 7 derece olması bekleniyor.

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Kayseri'de vatandaşlar sisli bir güne uyandı. Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metrelere kadar düştü. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; hava sıcaklığı en düşük gece - 3 derece ölçülürken gündüz 7 derece ve yer yer parçalı bulutlu olacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
