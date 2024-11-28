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Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 kişi gözaltına alınırken, iki ruhsatsız tabanca ve iki ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Silah ticareti yapanlara operasyon: 4 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 4 kişi gözaltına alınırken çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince şehirde silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; P.B.Ş.K.ve O.Y.yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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