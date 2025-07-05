Kayseri'de Sıcak Hava Dalgası Bekleniyor

Kayseri'de Sıcak Hava Dalgası Bekleniyor
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölge genelinin Cumartesi (05.7.2025) gününden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girerek, sıcaklıkların önce mevsim normallerine yükseleceği, Pazartesi (07.07.2025) gününden itibaren ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arsında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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