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Kayseri'de Şeker Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde Son Aşamaya Gelindi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şeker Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan çalışmaları inceledi. Merkezin en kısa zamanda hizmete açılacağını belirten Büyükkılıç, yüklenici firmaya ve hayırsevere teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapımı son aşamaya gelen Şeker Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapılacak olan Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Şeker Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, merkez içerisindeki alanları gezerek, son durum hakkında bilgiler aldı. Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın da eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, aile sağlığı merkezinin Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapıldığını belirterek, "Şuanda Şeker Kent, Hastane Kent, Sağlık Kent gibi değişik isimlerin verildiği Şehir Hastanemizin arka tarafındaki bölgedeyiz. Burada oturan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden faydalanması için Aile Sağlığı Merkezi binamızı, hayırsever ailemiz Çalapkorur ailesinin desteğiyle yapmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Aile sağlığı merkezinin en kısa zamanda hayata geçirileceğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç; "İnşallah en kısa zamanda İl Sağlık Müdürlüğümüz ile görüşmek suretiyle hayata geçireceğiz. Emeği geçen yüklenici firmamıza teşekkür ederken, ayrıca hayırseverimize teşekkür ediyorum. Kayseri'mize ve bu bölgemize hayırlı, uğur olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Memduh Büyükkılıç Kocasinan Kayseri Yerel Sağlık Güncel Haberler

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