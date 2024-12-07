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Kayseri'de Şehir ve Kültür Akademisi Programı Düzenlendi

Kayseri'de Şehir ve Kültür Akademisi Programı Düzenlendi
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şehir ve Kültür Akademisi programında, öğretmenlere kentin tarihi anlatılarak mesleki gelişimlerine katkı sağlandı. Programa katılan Yazar Halit Erkiletlioğlu ve Tarihçi Mustafa Cingil'e plaket verildi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen Şehir ve Kültür Akademisi programında, öğretmenlere kentin tarihi anlatıldı.

Kayseri Lisesi'nde düzenlenen Şehir ve Kültür Akademisi programına Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, Yazar Halit Erkiletlioğlu, Tarihçi Mustafa Cingil ve öğretmenler katıldı. Programda açılış konuşması yapan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, "Şehir Akademileri normalde bakanlığımız tarafından geçen yıl uygulamaya konulmuştu ancak bizim şehrimizde uygulamak bu sene nasip oldu. Biz bu sene 3 alanda bu faaliyetleri yürütüyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz Şehir ve Kültür Akademisi, Edebiyat Akademisi ve Müzik Akademisi alanında yapıyoruz. Biz bu dersleri işlerken iki şeye çok önem veriyoruz. Hem bu şehrin kültüründe, müziğinde, edebiyatında yer edinmiş kişilere ders verdirmeyi, bunun yanında ders verdiğimiz mekanların da tarihi mekanlar olmasına dikkat ediyoruz. Dolayısıyla takdir edersiniz ki bundan sonra inşallah Milli Mücadele Müzesi'nde ders işleyeceğiz. Göreceksiniz ki belli istihdamlar var. Yani sayı olarak 20-30 kişiyi geçemiyor bu vereceğimiz tarihi mekanlar. Dolayısıyla biz bunları yaparken sayıları kısıtladık. Şehir Akademisi'nde 30, Müzik Akademisi'nde 20 ve Edebiyat Akademisi'ne de 20 tane öğretmenimizi aldık. İnşallah bundan sonra da bu akademiler devam edecek. Dolayısıyla cumartesi günü soğuk günde buraya gelmenizi biz önemsiyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Yazar Halit Erkiletlioğlu da, "Bu programın amaca ulaşması yani tamamlanması için 2 konu var. Birincisi bu programda şehirle ilgili öğrendiklerimizi öğrencilerimizi aktarmak önemli. Muhakkak onlarda da şehir bilincinin oluşması lazım. İkincisi de böyle 20-30 kişilik öğretmen arkadaşlarımızla değil, bütün Kayseri'deki öğretmenlere de yayacak bir programın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim, başarılar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programa katılan Yazar Halit Erkiletlioğlu ve Tarihçi Mustafa Cingil'e plaket takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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