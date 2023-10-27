Kayseri'de 'Sahte Ses' operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ - İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'Sahte Ses' operasyonlarında Kayseri'de 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de düzenlenen Sahte Ses Operasyonunda nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 kişi gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, operasyon çerçevesinde Kayseri'de bulunan şüpheli şahsın adresini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.