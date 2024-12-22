Kayseri'de Sabah Sis Etkili Oldu
Kayseri'de akşam yağmurun ardından sabah saatlerinde yoğun sis görüldü. Şehir merkezinde görüş mesafesi düştü ve sis bulutları arasındaki yüksek binaların görüntüsü dron ile kaydedildi.
Kayseri'de sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışının ardından sabah sis etkili oldu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren şehir merkezinde yoğunlaşan sis bulutları, görüş mesafesini düşürdü. Sis bulutları arasında görülen yüksek katlı binalar ve Ali Dağı da görsel şölen oluştururken, dron ile görüntülendi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel