Kayseri'de Ramazan'da Sucuk İçi Satışları Artıyor

Kayseri'de Ramazan ayı dolayısıyla sucuk içi satışlarının artması pastırmacıları sevindirdi.

Kayseri'nin meşhur yöresel lezzetlerinden olan sucuk içine olan ilgi Ramazan ayında arttı. Vatandaşlar iftar sofralarını süsleyen sucuk içine ilgi gösterirken, vatandaşlar da pastırmacılarda satışlardan memnun. Pastırmacı Bekir Çatalbaş, "Sucuk içi Kayseri'de sadece Ramazan'da yapılan bir üründür. Ramazan'dan sonra ne soran oluyor ne de biz yapıyoruz. Ramazan'a özel her gün taze olarak etin sinirini alıyoruz ve özel baharatla harmanlıyoruz ve müşterilerimize veriyoruz. Sucuk içi Ramazan'da sofraların gülü olarak bilinir. Birinci sınıf olan sucuk içinin yarım kilosunu 400 TL'ye satıyoruz" dedi.

Müşterilerden Ömer Adlı ise, "Sucuk içi Kayseri'de iftarlarımızda olmazsa olmazımızdır. Güllaç bir, sucuk içi iki. Herkese tavsiye ediyorum. Kayseri'de bir gelenek haline gelmiş. Her zaman yapılabilir ama Ramazan'da tadı farklı oluyor. Kayseri'de Ramazan sucuk içi demektir" diye konuştu. - KAYSERİ