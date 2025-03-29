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Kayseri'de Ramazan Bayramı Alışverişi Yoğunlaştı

Kayseri'de Ramazan Bayramı Alışverişi Yoğunlaştı
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Kayseri'de Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tarihi çarşılarda yoğun alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Esnaflar, tatil süresinin uzatılmasıyla birlikte satışların artış gösterdiğini belirtti.

Kayseri'de vatandaşları Ramazan Bayramı için alışveriş telaşı sararken tarihi çarşıda yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlarda alışveriş telaşı başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Kapalı Çarşı ve Kazancılar Çarşısı'nda da alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bir yandan bayramlıklarını diğer yandan da hediyeliklerini alan vatandaşlar çarşıda kalabalık oluşturdu. Esnaf Yasin Güzel ise, çarşıda son bir haftadır hareketlilik olduğunu ifade ederek, "Çarşı kalabalık. bugün en kalabalık günlerini yaşar. Kayseri halkı arife günü alışveriş yapmayı seviyor, o yüzden 1 güne hepsini sığdırmaya çalışıyor. Son bir haftadır işlerimizde hareketlilik var. Tatil süresinin de 9 güne uzatılmasıyla beraber hareketlilik daha da arttı diyebiliriz" dedi. Esnaf Arda Polatoğu bayram yaklaştıkça satışların daha da güzel olduğunu söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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