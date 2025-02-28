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Kayseri'de Ramazan Ayı İlk Teravih Namazıyla Karşılandı

Kayseri'de Ramazan Ayı İlk Teravih Namazıyla Karşılandı
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Kayseri'de Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı kılındı. Şehrin dört bir yanındaki camilerde vatandaşlar dualar eşliğinde bir araya geldi.

Kayseri'de Ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı.

On bir ayın sultanı Ramazan, Kayseri'de dualarla karşılandı. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar; rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Kayserililer, camilerde dualar ederek, ilk teravih namazı için saf tuttu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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