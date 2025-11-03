Haberler

Kayseri'de Polislerin Örnek Davranışı: Rahatsızlanan Kadına Yardım

Güncelleme:
Kayseri'de yolda yürürken fenalaşan bir kadına, sağlık ekipleri gelene kadar yardım eden polis memurları İl Emniyet Müdürü tarafından tebrik edildi. Ekipler, kadının yanından ayrılmayarak ona montlarını örttü ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale etmesine yardımcı oldu.

Kayseri'de yolda yürürken rahatsızlanan kadını yalnız bırakmayan ve sağlık ekipleri gelene kadar yardımcı olan polis memurlarına İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın teşekkür etti.

Düvenönü Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde yolda yürüyen bir kadın aniden fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşlar panik yaşarken, yoldan geçen polis ekipleri kadının yanına geldi. Vatandaşları sakinleştiren polisler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans gelinceye kadar fenalaşan kadının yanından biran olsun bile ayrılmayan ekipler, kadın üşümesin diye montlarını da üzerine örttü. Ambulansın yaklaşmasıyla trafiği de yöneten ekipler, sağlık ekiplerinin kadının yanına hemen gelmesi için çalıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın polis ekiplerinin yardımıyla sedyeye alınırken, ekipler kadını ambulansa kadar götürdü.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli Polis Memurları Hacı Ali Bayır ve Muhsin Keçe'yi makamında ağırladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Görev bilinci ve insani duyarlılıklarıyla örnek bir davranış sergileyen personellerimiz, İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın tarafından makamında kabul edilerek tebrik edilmiş, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için özveriyle görev yapan tüm personelimize teşekkür ederek başarılarının devamını dilemiştir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
