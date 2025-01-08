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Kayseri'de Ölümlü Kavga: İntihar Eden Şahıs Toprağa Verildi

Kayseri'de Ölümlü Kavga: İntihar Eden Şahıs Toprağa Verildi
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, alacaklısı Akif Mahmut Ö.'yü öldürdükten sonra intihar eden Mustafa K., düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olay, alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan bir kavgada meydana geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacaklısı Akif Mahmut Ö.'yü öldürdükten sonra intihar eden Mustafa K. toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Kocasinab Bulvarı üzerinde bulunan Nüzhet Otel'de meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet bulunduğu iddia edilen Mustafa K. ile Akif Mahmut Ö. otelde buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Mustafa K., yanında bulunan silah ile önce Akif Mahmut Ö.'ye ateş açtı, ardından da silah ile kendini vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Mustafa K.'nın ve Akif Mahmut Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Mustafa K.'nin cenazesi Hulusi Akar Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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