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Kayseri'de Okul Harçlığı İçin Çalışan Genç Kızın Katil Zanlısına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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Kayseri'de okul harçlığı biriktirmek için çalıştığı işinden evine giderken öldürülen 18 yaşındaki Edanur Çoban'ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kararla ilgili duruşma sonrası açıklama yapan acılı anne Tuğba Çoban, 'Kızımın kanının karşılığını adaletle aldım' dedi.

Kayseri'de okul harçlığı biriktirmek için çalıştığı işinden evine giderken öldürülen 18 yaşındaki Edanur Çoban'ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kararla ilgili duruşma sonrası açıklama yapan acılı anne Tuğba Çoban, "Kızımın kanının karşılığını adaletle aldım" dedi.

Kayseri'de işinden eve döndüğü sırada öldürülen Edanur Çoban'ın katil zanlısı Gökhan Ç.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Duruşma sonrası acılı aile ve avukatları adliye önünde açıklamalarda bulundu. Ailenin avukatı Betül Özbek yaptığı açıklamada, "1 yıllık hukuk mücadelemizin sonuna geldik ve katil zanlısı Gökhan Ç.'ye 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verilmiş oldu. Bugün hukuk mücadelesi yönünde kadının yaşam hakkının korunması anlamında önemli bir karara imza atıldı. Yargı mensuplarımıza bu anlamda teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kızımın kanı asfaltlarda kalmadı"

Karardan memnun olduklarını ifade eden anne Tuğba Çoban ise, "Çok sevinçliyim. Bunlar sevinç gözyaşları. Adalet yerini buldu. Kızımın kanı asfaltlarda kalmadı. Polise, savcıma, avukatıma güvendim. Benim yavrumun kanını asfaltta bırakmadılar. Karşı tarafa hiçbir tahrik yapmadan adaletli ve adil bir şekilde savunmamızı yaptım. Sonucumuz çok güzel oldu. Biz, bir insana silah doğrultacak insanlar değiliz. Ben kızımın kanını karşılığını adaletle aldım" şeklinde konuştu.

Akın Çoban da, "Tam 357 gün oldu. Başta avukatım Betül Özbek olmak üzere tüm avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Bu haklı davamızın elhamdülillah sonuna geldik. 'Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis' cezasını aldık. Biz kanla beslenen insanlar değiliz. Devletimize güveniyorduk. İlk günden beri 'Allah'ın adaleti daha büyük' dedik. Buradaki hesabımız dürüldü. Mahşerdeki o toplantıya herkes katılacak. Öbür dünyada iki elim yakasında olacak. Hakkımı helal etmiyorum. Kızımın kanı elhamdülillah yerde kalmadı. İlk günden beri ciğerim yanıyor. Ben, bir babayım. Bu yaşta evlat acısı yaşadım. Şu Erciyes'in karını getirin, ciğerime basın sönmez ama ağırlaştırılmış müebbet beni rahatlattı. Kızım belki geri gelmeyecek ama verilen karar beni rahatlattı. Kızımın katili de gün yüzü görmeyecek. Bir insan sevinir mi? Seviniyor. Şimdi 100 kilometre yol gidip müjdeli haberi vereceğim. Nevşehir'de kızımın mezarında müjdeli haberi vereceğim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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