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Kayseri'de Okul Çevrelerinde Denetimler Artırıldı

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Kayseri'de yeni eğitim-öğretim dönemi başladığından beri polis ekipleri, okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. Öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, şüpheli şahısların üst araması ve GBT sorgusu yapılırken, velilere uyuşturucu madde kullanımının engellenmesine yönelik broşürler dağıtılıyor.

Kayseri'de polis ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde denetimlerini artırdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 320 bin öğrencinin okullarına kavuşmasının ardından teyakkuza geçti. Ekipler, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, Narkotim ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, gün içerisinde okulların çevrelerinde denetimler yapıyor. Asayiş ekipleri şüpheli şahısların üst aramasını ve GBT sorgusunu yaparken, Narkotim ekipleri de velilere uyuşturucu madde kullanımının engellenmesine yönelik broşürler dağıtıyor.

"Çocuklarımızın yanındayız"

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli Komiser Sefer Temel, "Öncelikle 2024-2025 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci kardeşlerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği olarak sayın müdürümüzün talimatları doğrultusunda ilimizdeki tüm okulların çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, eğitim öğretim süreci boyunca uygulama planlamaları yapılmıştır. Bu uygulama planlamalarında Yunus timleri, Narkotimler ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri olarak gençlerimizi uyuşturucu maddelerden uzak tutmaya çalışmaktayız. Bu amaçla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak öğrenci kardeşlerimiz için elimizden gelenin her zaman fazlasını yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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