Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film - Haberler

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Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film

Kayseri'de öğretmenlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı kısa film, ilgi gördü.

Kayseri'de öğretmenlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı kısa film, ilgi gördü.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kısa film hazırlandı. Kentte görev yapan öğretmenlerin oynadığı 23 Nisan temalı kısa filmde, Kayseri'nin yerel şivesi ile konuşan öğretmenler, filme renk kattı. Bir öğrencinin okulundaki kutlamalarına gitmesinin yer aldığı kısa film, kentin tarihi ve turistik yerlerinde çekildi.

Yönetmenliğini de öğretmenlerin yaptığı ve 3 haftada hazırlanan filmde şehrin gastronomi özellikleri de anlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, Kısa Film, 23 Nisan, Kayseri, Yerel, Haberler

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