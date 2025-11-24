Haberler

Kayseri'de Öğretmenler Günü Kutlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğretmenlerin adanmışlığı ve ideallerinin önemine vurgu yaptı.

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Erdemli bir topluma doğru giden yolda öğretmenin adanmışlığı, ideali çok önemli" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdür ü Şükrü Dursun, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de büyük bir coşkuyla, çeşitli programlarla kutlamaya devam edeceğiz. Öğretmenlik aslında sadece bir mesleğin adı değil aynı zamanda bir idealin, bir adanmışlık ruhunun temsilidir. Dolayısıyla her bir öğretmenimizin, ilimiz başta olmak üzere ülkemizde görev yapan tüm öğretmenlerimizin en önemli vasfı adanmış olmalarıdır. Bir ideal uğruna adandıkları yolda hiç bıkmadan, usanmadan yürümeleridir. Biz de ilimizde yaklaşık 23 bin öğretmenimizle birlikte çocuğumuzu daha iyi yetiştirmek, çocuğa bu ideali vermek, erdemli ve liyakatli bir insan olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İdealimiz budur" dedi.

Esen, çocuğu ve aileyi erdemli kılarak toplumu da erdemli kılacaklarını düşündüğünü söyleyerek, "Dolayısıyla çocuğu yetkin ve erdemli kılarsak aileyi, aileyi yetkin ve erdemli kılarsak toplumu erdemli kılarız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla erdemli bir topluma doğru giden yolda öğretmenin adanmışlığı, ideali çok önemli. Her bir öğretmenimiz bu idealle dopdolu olarak yoluna yürümeye devam edecek" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.