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Kayseri'de Öğrencilerden Yaşlılar Günü Etkinliği

Kayseri'de Öğrencilerden Yaşlılar Günü Etkinliği
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Kayseri'deki Mehmet Alçı İlkokulu öğrencileri, Yaşlılar Günü dolayısıyla dedeleri ile ninelerini okullarında ağırlayarak şarkılar söylediler ve Hadis-i Şerifler okudular. Etkinlik, yaşlılara vefa göstermeyi amaçladı.

Kayseri'de ilkokul öğrencileri, Yaşlılar Günü dolayısıyla büyüklerini okullarında ağırladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Mehmet Alçı İlkokulu öğrencileri, özel bir etkinliğe imza attı. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteği ile Yaşlılar Günü kapsamında dede, babaanne ve anneannelerini okullarında ağırlayan öğrenciler, şarkılar söyleyerek büyüklerle ilgili olan Hadis-i Şerifleri okudu. Okula gelen koca çınarlar da heyecanlı anlar yaşayarak torunlarını kayda aldı.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, "Yaşlılar Günü dolayısıyla okulumuzda yaşlılarımızı hatırladığımızı göstermek ve onlara vefamızı göstermek için bir etkinlik düzenledik. Okullarımızda öğrencilerimizle bizim bilgelerimizi buluşturmak istedik. Her ikisi de bizim hayatımızdaki en kıymetlilerimiz. Aynı zamanda biz yıl Türkiye Modeli Maarif Modeli'ne geçiş yaptık. Burada bizim mottolarımızdan bir tanesi de köklerden geleceğe idi. Biz bu mottomuzu da yaşatmak için bilgelerimizle geleceğimiz ve umudumuz dediğimiz çocuklarımızı bir araya getirmek istedik. Bir tarafta çınarlarımız bir tarafta onların gölgesinde yetişmeyi bekleyen fidanlarımız. Bu etkinlikten dolayı öğretmenlerimizle beraber çok mutlu olduk. Bunu da her yıl geleneksel olarak yapmayı planlıyoruz. Bu vesileyle bütün yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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