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Kayseri'de Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşünde Terörü Lanetledi

Kayseri'de Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşünde Terörü Lanetledi
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte Ahmetpaşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri terörü lanetledi. Ellerindeki bayraklarla coşkulu bir etkinlik gerçekleştiren öğrenciler, 'ne mutlu Türküm diyene' ve 'vatan sana canım feda' sloganları attı.

Kayseri'de ilk ve ortaokul öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri yürüyüşte terörü lanetledi.

Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesinde bulunan Ahmetpaşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri anlamlı bir etkinlik düzenledi. Ellerindeki bayraklar ile Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştiren öğrenciler, coşku dolu anlar yaşadı. Terörü de lanetleyen öğrenciler, 'ne mutlu Türküm diyene' ve 'vatan sana canım feda' sloganları attı.

Öğretmenler ve veliler de öğrencilere eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Kocasinan Güvenlik Politika kayseri Eğitim Yerel

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