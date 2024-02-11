Kayseri'de Müteahhit Firma Tarafından Dolandırılan Vatandaşlar Mağduriyetlerinin Giderilmesini İstedi

Kayseri'de ev aldıkları müteahhit firma tarafından dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar bir araya gelerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Kayseri'de bir müteahhit firmadan ev aldıklarını ancak, firma tarafından mağdur edildiklerini iddia eden vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Mağdurlardan Gülcan Kabak yaptığı açıklamada; "Bugün burada Tunçkaya Emlak isimli müteahhit firmanın, basiretsiz tutumu ve dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle, mağduriyet yaşayan tüketiciler olarak toplandık. Bizler, ev alma hayali ile yola çıkan, ancak müteahhit firma yetkililerinin, haksız kazanç elde etme, amacıyla gerçekleştirdikleri basiretsiz hareketler nedeniyle, yarı yolda kalan mağdurlarız. Burada toplanan mağdurların bir kısmı, tapusunu almış, ancak yarım bırakılan inşaat nedeniyle, mağdur durumdayken; diğer mağdurların, tapulu bir dairesi dahi bulunmamaktadır. Nitekim müteahhitler, adi yazılı sözleşmeler ile, ev satmış, sattıkları evleri ise, bir 3. veya 4. Kişilere satarak, daha fazla mağduriyetin doğmasına sebebiyet vermiştir. Halihazırda, 30'dan fazla birbiriyle çakışan sözleşme vardır. Bu da yaklaşık 50 milyon TL değerinde bir haksız kazanç anlamına gelmektedir. Müteahhit firma, kriz yönetmek ve inşaatı tamamlamak bahanesiyle, her birimizden 300 bin TL daha talep etmiştir. Ancak, bu talep hangi maliyet içindir? Müteahhit firma, neden şeffaf davranmamaktadır? Bu sorular mağdurlar olarak bizleri, bir araya getirmiş ve tüm tapular karşılaştırılınca, büyük bir dolandırıcılık sözleşme faaliyetinin içinde olduğumuz anlaşılmıştır. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Ev almak için arabalarımızı, evlerimizi sattık, elimizdeki kıymetli evrakları, firmaya verdik, ellerine yüklü miktarda nakit para saydık, mağdur edildik, mağdur olmaya da devam ediyoruz. Arzumuz, daha fazla mağdurun ortaya çıkmasının engellenmesidir" ifadelerini kullandı.

Avukat Şükran Merve Doğan ise, müteahhit firmanın yetkilileri açık bir şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğini belirterek; "Şöyle ki; yetkililer aynı daireyi birden fazla kişiye satarak 50 milyon TL'den fazla haksız kazanç elde etmişlerdir. Bununla da kalmamış 2021 yılından beri dolandırıcılık faaliyetleri ile elde edilen kara para ile satın alınan onlarca dönüm taşınmaz, dükkan, daire, çiftlik hatta düğün salonundan oluşan toplam 11 sayfa taşınmazı 2022 yılının sonu ve 2023 yılının başında birinci, ikinci, üçüncü hatta dördüncü dereceden akrabalarına muvaazalı olarak devretmiş ve devir işlemlerine hız vererek son günlerle muvaazalı devirleri bir kere daha devretme ve bir an önce elden çıkarma çabası içerisine girmişlerdir. Ayrıca mağdurlara satılan dairelere ilişkin tapuların toplu olarak yakın arkadaşları, bacanakları, amcaoğullarına devredildiği görülmüştür. Firmanın yarım bıraktığı inşaatları tamamlaması ya da mağduriyetleri giderilmesi istendiğinde ise firma yetkilileri şirketin batık olduğunu söyleyerek sorumluluktan kaçmaktadır. Halihazırda müteahhit firma yetkililerinin mükerrer satışları nedeniyle firma yetkilileri hakkında nitelikli dolandırıcılık suçu ile çok sayıda soruşturma dosyası devam etmekle birlikte iddianame hazırlanması ile sonuçlanan ve şirket yetkililerinin sanık olarak yargılanacağı ilk duruşma ise yarın Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecektir. Takdir mahkemenin ve savcılığın olmakla birlikte şirket yetkililerinin bir an önce tutuklanması ve muvaazalı devirlerde dahil olmak üzere malvarlıkları üzerine ihtiyati tedbir konulması elzemdir. Daha fazla mağduriyetin yaşanmaması temennimizdir. İlerleyen günlerde halihazırda suç duyurusunda bulunmayan mağdurlar için de toplu suç duyurusunda bulunulacak olup soruşturma makamından talebimiz sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve mağduriyetlerin tez vakitte giderilmesidir. Sürecin takipçisi olmayadevamedeceğiz" dedi.

Ellerinde dövizlerle firma aleyhine slogan atan grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı. - KAYSERİ