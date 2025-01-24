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Kayseri'de Miting ve Gösteri Yürüyüşleri 3 Gün Süreyle Yasaklandı

Kayseri'de Miting ve Gösteri Yürüyüşleri 3 Gün Süreyle Yasaklandı
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Kayseri Valiliği, il sınırları içerisinde 24 Ocak 2025'ten 26 Ocak 2025'e kadar miting, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığını açıkladı. Yasak, kamu güvenliği ve huzur amacıyla alındı.

Kayseri Valiliği'nce yapılan açıklamada; il sınırları içerisinde miting, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süre ile yasaklandığı bildirildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, kamu güvenliği ve devletin ülkesi, milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve müessif olayların yaşanmaması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması amacıyla, Kayseri ili coğrafi sınırları içerisinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler ile daha önceden izin alınmış ve halen devam etmekte olanlar hariç olmak üzere 2911 Sayılı kanun kapsamında açık alanlarda yapılmak istenilen toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile her türlü açık hava toplantıları, kapalı yer toplantıları, miting, basın açıklaması, açlık grevi, oturma/nöbet eylemi, stant açma, çadır kurma, anket yapma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. her türlü eylem 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. madde hükmü doğrultusunda 24.01.2025 Cuma günü saat: 00.00'dan itibaren 26.01.2024 Pazar günü saat 23.59'a kadar 3 (Üç) gün süre ile yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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