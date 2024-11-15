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Kayseri'de Milli Takım Forması Satışları Artıyor

Kayseri'de Milli Takım Forması Satışları Artıyor
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Kayseri'de, Türkiye-Galler maçı öncesinde milli takım formalarına yoğun ilgi var. Esnaf, forma satışlarının iyi gittiğini belirterek maç heyecanını paylaşıyor. Galler taraftarları da Kayseri'de alışveriş yapıyor.

Kayseri'de, Türkiye-Galler maçı öncesinde milli takım formalarının satışları arttı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında yarın A Milli Futbol Takımı Kadir Has Stadyumu'nda Galler'i konuk edecek. Kentte milli maç heyecanı yaşanırken, maçı izlemeye gidecek olan vatandaşlar da milli takımın formasına ilgi gösterdi. Tarihi Kapalı Çarşı forma satışı yapan esnaf, satışların iyi olduğunu söyleyerek milli takıma başarılar diledi. Esnaf Halil Şahan, "Biz maça bilet bulamadık. Çıktığı anda bitti. Milli takımımızı destekliyoruz. Forma satışlarımızda güzel. Milli takımımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Formalara ilgi çok yoğun" dedi.

Milli takım formalarına ilgili olduğunu kaydeden Musa Karakaş ise, "Formaya ilgi var. Beklentilerimizin dışında değil. İnşallah galip geleceğiz. İnşallah daha sonraki süreçte milli takım maçları Kayseri'mizde olur. Maçla beraber bir hareketlilik oldu. Hepimizde heyecan var. İnşallah milli takımımız galip gelir" şeklinde konuştu.

Galler Milli Takımı taraftarları Kayseri sokaklarında

Öte yandan; maçı izlemek üzere Kayseri'ye gelen Galler Milli Takımı taraftarları da tarihi Cumhuriyet Meydanı'nı ve kapalı çarşıyı gezdi. Burada alışveriş yapan Gallerli taraftarlar esnafla da sohbet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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