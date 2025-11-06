Haberler

Kayseri'de Mesleki Eğitim ve Dayanışma Projesi: Yatak Üretim Hattı Kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle kurulan yatak üretim hattı, hem mesleki eğitime hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor. Öğrenciler, eğitim alırken üretim sürecine aktif katılım göstererek sanayiye hazır bir iş gücü haline geliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinasyonunda yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (TTSİS MTAL) bünyesinde kurulan yatak üretim hattı; hem mesleki eğitime hem de toplumsal dayanışmaya örnek bir başarı hikayesine dönüştü.

Proje; Kayseri sanayisinin nitelikli ara eleman ihtiyacına kalıcı çözüm üretmeyi, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı ve mesleki eğitimi gerçek üretim ortamıyla bütünleştirmeyi amaçlıyor. ORAN desteğiyle oluşturulan yatak imalat hattı ve kapitone üretim hattı, öğrencilerin üretim, bakım ve işletme süreçlerine aktif katılımını sağlıyor. Böylece öğrenciler hem eğitim alıyor hem de sanayiye hazır birer nitelikli iş gücü olarak yetişiyor. Proje, 18 Ağustos 2022 tarihinde ORAN ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan hibe protokolüyle başladı. 14 Kasım 2022 itibarıyla hattın kurulum ve devreye alma süreci tamamlandı. Güncel rakamla 8 milyon 148 bin 445 TL bütçeli projenin yüzde 69,8'i ORAN hibe desteği, yüzde 30,2'si Milli Eğitim Bakanlığı eş finansmanı ile karşılandı. Kurulan hat, mesleki eğitim-üretim bütünleşmesini güçlendirecek şekilde günlük 80-100, aylık 2 bin 400-3 bin adet üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor.

Afet döneminde üretimle dayanışma

6 Şubat depremleri sonrasında, proje kapsamında kurulan üretim hattı hızla devreye alınarak Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'taki afetzedeler için 862 adet yaylı yatak üretildi. Bu yönüyle proje, kriz dönemlerinde hızlı üretim ve tedarik kapasitesiyle sosyal dayanıklılığa doğrudan katkı sağladı. TTSİS MTAL öğrencileri; bu kez Filistin halkına destek olmak amacıyla harekete geçti. ORAN desteğiyle kurulan üretim hattında öğrenciler, 60 yatak, yorgan, yastık, nevresim ve uyku tulumu üreterek Türk Kızılay'ı aracılığıyla Filistin'e gönderilmek üzere ürün üretimlerini gerçekleştirdi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, projenin hem eğitim hem de insani boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi;

"Meslek liselerimiz, üretimleriyle öğrencilerimizin mesleki gelişimine katkı sağlarken, zor zamanlarda da inisiyatif alarak toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor. Gazze'de yaşanan insani dram karşısında öğrencilerimizin duyarlılığı hepimizi gururlandırıyor."

ORAN'dan İnsan Odaklı Kalkınmaya Somut Katkı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, projenin SOGEP'in temel hedefleriyle tam uyum içinde olduğunu belirterek; "Bu proje, kalkınmanın yalnızca ekonomik değil, sosyal bir süreç olduğunu gösteriyor. ORAN olarak gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi, üretim kapasitesini artırmayı ve kriz zamanlarında dahi toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi önceliklendiriyoruz. TTSİS Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu anlamda örnek bir uygulama haline geldi" dedi. - KAYSERİ

