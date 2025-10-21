Haberler

Kayseri'de Meslek Lisesi Öğrencilerinden Gazze İçin Yatak Üretimi

Güncelleme:
Kayseri'deki meslek lisesi öğrencileri, Gazze halkı için ürettikleri 60 yatak, yorgan ve yastığı Kızılay aracılığıyla Gazze'ye göndermek üzere hazırlanıyor. Ürünler, 'Kardeşlerimize en derin sevgilerimizle, her zaman yanınızdayız' mesajı ile paketlendi.

Kayseri'de meslek lisesi öğrencileri tarafından yapılan yataklar, Gazze'ye ulaştırılmak üzere Kızılay'a verilecek.

Kayseri'de bulunan Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Gazze halkı için yatak üretimi yaptı. Üretilen yatak, yorgan ve yastıklar üzerlerinde "Kardeşlerimize en derin sevgilerimizle, her zaman yanınızdayız" mesajı bulunan paketlere konuldu. Öğrenciler tarafından üretilen 60 yatak, Kızılay aracılığı ile Gazze'ye gönderilecek.

Öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de, okul idarecilerinden bilgi aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Esen, "Son derece güzel bir faaliyetin arifesindeyiz. Meslek liselerimiz yapmış oldukları üretimlerle hem çocuklarımızın mesleki gelişimlerine katkı sunduğu gibi zor zamanlarda da inisiyatif almak suretiyle dertlerimize çare oluyorlar. Dünya bugün çok ciddi kriz yaşıyor. Gazze'de bir soykırım süreci yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Bir umut parıltısı olarak geçtiğimiz günlerde ateşkes sürecine girildi. Ateşkes süreciyle beraber Gazze'ye yardım ulaştırmak biraz daha kolay hale geldi. Savaşın devam ettiği günlerde Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değildi. Ateşkes süreciyle beraber yardımların hız kazanması, Refah Sınır Kapısı'ndan girişlerin izin verilmesiyle beraber meslek liselerimiz olarak bizde harekete geçtik. İlk örneğini buradan vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



