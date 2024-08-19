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Kayseri'de McDonald's Reklamına Boykot Pankartı Asıldı

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Kayseri'de başlatılan boykot hareketi devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki bir üst geçitte yer alan McDonald's reklamının üzerine 'Katil Siyonistin destekçilerine boykot' yazılı pankart asıldı.

Kayseri'de McDonald's'ın reklamının yer aldığı bilboardın üzerine "Katil Siyonistin destekçilerine boykot" yazısı asıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından başlatılan boykot Kayseri'de sürüyor. Şehrin en işlek bulvarı olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki üst geçitte yer alan McDonald's'ın reklamının üzerine vatandaşlar tarafından "Katil Siyonistin destekçilerine boykot" yazılı pankart asıldı.

Pankartı gören Emre Bozdoğan adlı vatandaş, boykotu desteklediğini söyleyerek, "Mazlum Gazze halkına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. McDonalds gibi Yahudi sermayesi odaklı şirketlerin ürünlerini biz de boykot ediyoruz. Sadece boykot etmek yeterli olmuyor. Bunun karşılığında aynı kalitede ve daha uygun fiyatlı ürünler piyasaya sürmemiz gerekiyor. Buradan tüm İslam dünyasına çağrımdır. Nüfusu milyarlarla sayılan İslam dünyası, çok küçük bir Yahudi hükümetinin baskısı altındadır. O yüzden bu boykotu destekliyoruz. Boykot pasif direniştir. Bunun aktif direnişe geçmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

kayseri İsrail Gazze Yerel Politika Güncel Haberler

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