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Kayseri'de Manda Üretimi Yenilikçi Projelerle Destekleniyor

Kayseri'de Manda Üretimi Yenilikçi Projelerle Destekleniyor
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Kayseri'de manda sayısı, yenilikçi projeler ve desteklemeler sayesinde 12 yıl içinde 6 bine ulaştı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projelerle, manda sütü işleme tesisinde Mozzarella peyniri üretimi yapılacak.

Kayseri'de uzun yıllardır sürdürülen manda üreticiliği, geçmiş yıllardaki üretici ve manda sayısındaki azalma risklerine rağmen yenilikçi projelerle destekleniyor.

Kayseri Manda Yetiştirici Birliği verilerine göre 12 yıl önce 1600'lere kadar düşen manda sayısı, bugün farklı desteklemeler ve projeler vesilesiyle 6 bine ulaştı. Bu projelerden en önemlilerinden biri olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı projesiyle Hacılar ilçesi Hürmetçi Mahallesi'nde yer alan Hürmetçi Manda Sütü İşleme Tesisi markası olan MANDAM, Manda Yoğurdu ve Manda Kaymağı ürünlerine Mozzarella peynirini de ekledi. 'Yerel Kalkınma Hamlesi' mottosuyla faaliyetini sürdüren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Kayseri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ile yürüttüğü proje ile oluşturulan tesise Mozzarella Peyniri üretim hattı kuruldu. Böylelikle yetiştiricilerin ürünlerinin katma değerli ürüne dönüştürülmesi, manda sayısının artırılması ve yerel kalkınmanın desteklenmesi hedeflendi.

Manda sütünden üretilen en katma değerli ürün olan, pizza ve lazanya gibi lezzetlerin vazgeçilmezi Mozzarella peyniri ile MANDAM markasının ürün çeşidi, birlik ve üreticilerin geliri ve manda sayısı artırıldı. 2024 fiyatlarıyla yaklaşık 3 milyon TL bütçeli proje ile 1 adet Mozzarella yapım makinası, sütleri toplamak için 1 adet araç üstü süt soğutma tankı ve birlik üyesi üreticiler için 64 adet otomatik süt sağım makinası alındı. Proje ile gençlerin kırsala dönmesine ve kırsalda istihdamına katkı sağlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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