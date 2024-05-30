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Kayseri'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yarın beklenen 'kuvvetli yağış' nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'den yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 31.05.2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yağış sebebiyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksama konularında uyarı yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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