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Kayseri'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Kayseri'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Pazartesi günü Kayseri'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklediğini duyurarak, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Pazartesi günü kuvvetli rüzgar beklendiği bildirilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde yarın (pazartesi) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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