Kayseri'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; yarın Kayseri'de kuvvetli rüzgar beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri çevrelerinde rüzgarın güney ve güney doğulu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ