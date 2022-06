Kayseri'de kurbanlık fiyatları açıklandı - Haberler

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık fiyatlarını açıkladı.

Başkan Bağlamış düzenlenen basın toplantısında; "Bildiğiniz üzere, Kurban Bayramı tüm İslam alemi tarafından 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurban ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımız yavaş yavaş kurbanlık arayışlarına başladı. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanımız, Veterinerler Odası Başkanımız ve Kasaplar Odası Başkanımızla birlikte yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık tavsiye fiyatlarını belirledik" dedi. Başkan Bağlamış; yapmış oldukları istişareler neticesinde oluşan kurbanlık tavsiye fiyatlarını şu şekilde açıkladı;

"Erkek Tosun canlı kilogram fiyatı 64 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 61 TL, damızlık vasfını yitirmiş sığır 55 TL damızlık vasfını kaybetmiş dişi koyun 60 TL, erkek Toklu koyun ise 65 TL 'den satılabileceğini tavsiye ediyoruz. Büyükbaş hisse fiyatları ortalama 5 bin TL ile 7 bin 500 TL arası, küçükbaş adet fiyatları ortalama 3 bin 500 TL ile 5 bin TL olarak belirlenmiştir." Başkan Bağlamış kombinalardaki kesim ücretleri ise şu ifadeleri kullandı.

"Büyükbaş için kesim ve 4 parçaya ayırma 1000 TL, bir küçükbaş için 150 TL, söküm ve parçalama ücreti ise büyükbaş 1000 TL, küçükbaş detaylı parçalama paketleme 150 TL, et çekim ve sucuk dolum ücretleri de KG fiyatı 4 TL olarak belirlenmiştir. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımız, kurbanlık hayvan alırken şu hususlara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Küpesi olmayan hayvanları almamalarını konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Veteriner Sağlık Raporu olmayan, çok zayıf olan, Gebe veya yeni doğum yapmış olan, Yüksek ateşi olan, Çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, salya akıntısı bulunan, Uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalıdır. Et tedarikinde sıkıntı yaşanmaması ve hayvan sayısının azalmaması için doğurganlık özelliği kaybolmamış dişi sığırların kesilmemesi gerekiyor. Damızlık vasfı taşıyan ve doğurganlık özelliği olan dişi hayvanların kesilmemesine özen gösterilmesi gerekiyor. Bu hayvanlara milli servet gözüyle bakmamız gerekiyor. Alıcı ve satıcılara tavsiyemiz; damızlık vasfını yitirmemiş hayvanların satışının ülke hayvancılığı ve et tedariki açısından olumsuz etkileri olduğunu unutmamalarıdır. Hayvan kesimlerini ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalar veya Belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri ile besi çiftliklerini tercih edebilirler. Et çekimini ise Kurban Bayramı'nda ortaya çıkan seyyar olarak tabir ettiğimiz kişilere değil de, hijyen kurallarına her zaman itina gösteren kasaplarda ve marketlerde yaptırmalarını önemle rica ediyorum."

Bağlamış, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan fiyat açıklaması konusunda da, "Biz hem Kırmızı Et Üreticileri Birliğimiz hem Kasaplar Odamız hem Veteriner Odamız hem de Kayseri Ticaret Borsası da olmak üzere hayvanların girdi maliyetleri, mevcut piyasadaki et fiyatlarını baz alarak fiyat açıklaması yapıyoruz. Tabii Diyanet İşleri'ndekiler genelde yurt dışına gönderilen hayvanlar. Bir de et miktarını düşük tutularak fiyat açıklanıyor. Biz hem Ticaret Borsası, hem diğer odalarımız olarak Diyanet'in açıklamış olduğu fiyatlara bu yıl değil beş yıldır tepki gösteriyoruz. Sebebi de, biz kriter koyarken, kurbanlık vasfını taşıyan hayvanların bir de kilogram niteliğini düşünüyoruz. Bu nitelikleri taşımayan hayvan olduğu zaman fiyat açıklaması yapmıyoruz ama Diyanet İşleri örneğin bir küçükbaştan örnek verelim. Biz ortalama fiyat baz aldığımızda 25 kilo ve üzeri et verecek bir hayvan olarak fiyata açıklıyoruz. Diyanet İşleri'nde 15 kiloluk da olabiliyor, 17 kiloluk da olabiliyor et olarak söylediğimizde. Yani onların açıklamış olduğu fiyatlar mevcut piyasa fiyatları değil. Tabii hükümet buna izin verdiği için bizim tepkinin dışında yapabileceğimiz bir şey yok. Onların açıkladığı fiyatlar gerçek ve reel bulmuyoruz. Biz odalar ve birlikler olarak güncel et fiyatlarını baz alarak gerçekçi fiyatları açıklıyoruz" dedi.

Acemi kasaplarla ilgili oda olarak önlemler aldıklarını söyleyen Kayseri Kasaplar Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş da, "Biz odamızda kesime çıkan kişileri imtihana tutuyoruz. Tecrübesine bakıyoruz. Kapasitede olursa olurunu veriyoruz, onayını veriyoruz ama yapamayacak şekilde olursa izin vermiyoruz. Acemi kasapları, televizyonlarda görüyoruz. Hatta bize bile itirazlarda bulunuluyor. Böyle kasapları nasıl serbest bırakıp da kestiriyorsunuz diye. İthamda bulunuluyor. Kasaplara biz izin vermiyoruz. Kesecek kapasitede olan kişilere veriyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel