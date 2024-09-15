Kayseri'de KPSS Heyecanı Başladı

Kayseri'de binlerce lise mezunu ve lise öğrencisi adayın kamuda iş bulmak amacıyla girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Ortaöğretim sınavı, 10.15 itibariyle başladı. Sınava girecekleri okullara erkenden gelen adaylar gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı. Okulun dışında bekleyen adayların aileleri ise heyecanlı bekleyiş içerisinde dua etti.

Saat 10.15'te başlayan sınav, 12.25'te sona erecek. - KAYSERİ