Kayseri'de kozmetik mağazasında çıkan kavga kamerada
Kayseri Park AVM'de bulunan kozmetik mağazasında sıra bekleyen 2 kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kayseri'de kozmetik ürünleri satan mağaza sırasında 2 kadının kavgası kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre; Kayseri Park AVM'de bulunan kozmetik ürünleri satan mağaza önünde sıra bekleyen 2 kadın, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar birbirine girerken, çevredekilerde kadınları ayırmakta güçlük çekti.
O anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAYSERİ