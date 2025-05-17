Kayseri'de Köpek Dövüştüren İki Kişi Yakalandı

Kayseri'de Köpek Dövüştüren İki Kişi Yakalandı
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Kayseri'de köpek dövüştüren iki kişi, hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle polis tarafından yakalandı. Şahısların evinde yapılan aramada eziyete uğrayan bir köpek kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Köpek dövüştürenler yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de köpek dövüştüren 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince 'Köpekleri Dövüştürmek Suretiyle Hayvanlara Eziyet Ettiği' tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; E.D. ve İ.Ç. polis ekiplerince ekiplerimizce yakalandı. Köpek dövüştürdüğü belirlenen E.D. ve İ.Ç. hakkında adli ve idari cezai işlemler başlatıldı. Şüpheli şahısların ikametinde yapılan araştırmalarda ise eziyete uğradığı tespit edilen 1 köpek koruma altına alınarak barınağa teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların engellenmesi amacıyla sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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